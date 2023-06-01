新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」１７日代々木大会のＡブロック公式戦で、葛西純（５１＝フリーダムズ）が前年度覇者・藤田晃生（２３）から初勝利を挙げた。まさかの初出場で最大級の注目を集める?デスマッチのカリスマ?が証明するべき持論と、優勝後のプランとは――。イスを持参して登場した藤田を早々に流血に追い込んだ葛西は、多様な凶器を駆使した独自ワールド全開で、