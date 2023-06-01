ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏がプロモーターを務める興行「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨＶｏｌ５、６」（２３、２４日＝キルギス）が中止となった。主催の株式会社ＬＵＳＨが１７日に発表。「昨今の急激な経済情勢の変化や、現地における興行・設営コストの想定以上の高騰により、当初の事業計画を維持することが極めて困難な状況になりました」と説明した。さらに「選手への適切なファイトマネーの支払い、お客様へ