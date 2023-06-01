【モデルプレス＝2026/05/18】太田江莉奈が、18日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）に登場。抜群のプロポーションを披露している。【写真】29歳お天気キャスター、美バスト際立つ◆太田江莉奈、美ボディ披露福岡の朝の情報番組でお天気キャスターやリポーターとして親しまれ、現在も主に福岡の放送局で多数出演中のタレント。ほかに、司会業や広告モデル、地元の「八女市茶のくに親善大使」を務める。趣味のサウナ好きが高