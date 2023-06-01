【モデルプレス＝2026/05/18】女優の水崎綾女が、18日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。【写真】37歳女優、濡れ肌姿で色気漂う◆水崎綾女、美ボディ開放2004年「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」特別賞の受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、グラビアアイドルや俳優として活躍。現在放送中のドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（テレビ東京系、毎週水曜25：