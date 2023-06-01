【モデルプレス＝2026/05/18】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが、18日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）の表紙に登場。美しい脚を披露している。【写真】美人姉妹、美バスト＆ウエスト披露◆“エリマリ姉妹”、圧巻の美脚披露今号では、スリッド入りのチャイナドレス姿で、スラリと伸びた美しい脚を披露。表紙カットでは、デニム素材の衣装姿で抜群のプロポーションを見せている。◆豊田萌絵・水崎綾女らも登場そ