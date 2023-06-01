【モデルプレス＝2026/05/18】女優の今田美桜が、2026年7月にスタートするテレビ朝日系「クロスロード 〜救命救急の約束〜」（毎週火曜よる9：00〜9：54）で主演に決定。同局ドラマで初の主演を務める。【写真】29歳朝ドラ女優「まさに天使」膝上ミニスカで美脚スラリ◆今田美桜、テレ朝ドラマ初主演正統派ヒロインから悪女まで――幅広い役柄に次々と挑戦し、豊かな演技力で観る者を圧倒。2025年放送されたNHK連続テレビ小説「あ