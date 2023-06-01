２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏、中島健人、「ハライチ」澤部佑らスタジオメンバーの様々な質問に答えた。林氏に「改めてお二人にとって、互いにどんな存在ですか？」と聞かれた三浦は「龍一君は常に真面目で優しくて。私