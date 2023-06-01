◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の竹丸和幸投手（２４）が６回５安打無失点の好投でリーグトップに並ぶ５勝目を挙げた。ＤｅＮＡからの白星でセ５球団を制覇。７試合目での達成は、球団新人では６６年の堀内恒夫と並んで最速となった。＊＊＊「もともと、あんまり音楽聴かないんですよ」という竹丸。唯一聴く音楽のジャンルがヒップホップだ。ラッパー／シンガー・ソングライターのＫ