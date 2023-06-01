◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）２４年８月１２日の阪神戦（東京Ｄ）以来２年ぶりのスミ１勝利で今季初の６連勝。ルーキーの竹丸が６回５安打無失点で両リーグトップタイの５勝目を挙げた。竹丸はこの日までに阪神、ヤクルト、中日、広島相手に勝利投手となっており、この日のＤｅＮＡ戦でセの５球団全球団から白星をもぎとった。球団新人がセの５球団全てから勝利（セが６球団制となった５３