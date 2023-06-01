◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）がお茶漬けの日に４勝目を挙げ、五分に戻した。元大関・正代（時津風）に巨体をぶつけて、押し出した。昨年、永谷園から「お茶づけ海苔」の商品パッケージをイメージしてデザインした化粧まわしを贈呈された。テレビＣＭの出演経験もある。今場所は取組後、取材には応じず集中力を保っているが、この日もルーチンは変えなかった。「お茶漬けの日」