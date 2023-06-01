「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）今季２度目の完封負けを喫した試合後、阪神・藤川監督は「我慢ですね」と総括した。攻撃では３度あった得点圏であと１本が出ず、許した決勝点は野手の間に落ちたポテンヒット。接戦で競り負けた１敗は日曜日の甲子園初黒星だが、中野、森下の堅守が投手戦を支えた。「今は、今日も含めて行ったり来たりの状態ですから、グっと堪えてやっていくというところですかね」。１勝１敗で迎