左大腿（だいたい）部の筋損傷から完全復帰を目指す阪神・伊藤将司投手（３０）が１７日、兵庫県尼崎市のＳＧＬでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。強い日差しが照りつける中、力強く腕を振った。ボールが先行する場面もあったが、内角を厳しく突くなど打者９人に対して安打性１本のみ。４人目の打者となった佐野からはチェンジアップで空振り三振を奪った。久々の実戦形式マウンドで計３３球を投球。順調な回復ぶ