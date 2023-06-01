◇セ・リーグ広島1─0阪神（2026年5月17日甲子園）広島は17日の阪神戦（甲子園）に1―0で競り勝った。新井貴浩監督（49）の執念采配が実を結び、5カードぶりの勝ち越し、阪神戦に限れば昨年4月18〜20日（甲子園）以来10カードぶりの勝ち越しを決めた。0―0の7回に、4番・坂倉に代走、5番・モンテロに代打と勝負に出て1点をもぎ取った。救援陣も虎の子の1点を守り切り、先発・岡本駿投手（23）が2勝目を手にした。喉から