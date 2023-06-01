「ファーム・西地区、広島５−５阪神」（１７日、どらドラパーク米子）ファーム・リーグに「４番・左翼」でスタメン出場した阪神・ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が八回に同点弾となる２号２ランを放った。「右ハムストリングスの筋損傷」による３度目の離脱後、初本塁打、初打点で初のフル出場も果たし、待望の１軍昇格に向けて準備は万端だ。けたたましい打球音が響いたその刹那、一瞬の静寂が球場を支配