「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）経験豊富な男が存在感を示した。今季２度目の無得点に終わった打線において、阪神・梅野が唯一のマルチ安打。１０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来の出場となった中、グラウンドで思いを体現した。「１週間ぶりの出場だったんで、どんな形でもね。応援してくれているファンの皆さんのために、あの場に立てるっていうところで。泥くさくやれたこと、結果がついてきたことは、本当に良か