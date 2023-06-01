「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）好投の阪神・才木を援護できなかった。阪神は打線が振るわず１５日に続き無得点。同一カード３連戦で２度の零敗となった。４戦全勝中だった日曜日の甲子園で今季初の敗戦を喫した。先発の才木浩人投手（２７）は７回を４安打１失点に抑えた。広島戦の黒星は２０１８年８月１５日以来で、今季２敗目となったが力強い投球で９三振を奪った。たった１点が重くのしかかった。才木は７回