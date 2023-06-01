昨年放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』では念願の“朝ドラヒロイン”を務め、先日5月10日には「第34回橋田賞」を受賞するなど、人々を魅了してやまない今田美桜。そんな彼女が、朝ドラ後初の連続ドラマとなる7月スタートの新ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』でテレビ朝日ドラマ初主演を務め、医師役に初挑戦する。2019年から出演した『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』では、看護師を熱演。手術シーンにも参加