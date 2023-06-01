GACKTが主演を務める月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』が、7月20日よりフジテレビ系で放送されることが決定した。 参考：GACKT＆杏、海外在住の2人が考える真の“郷土愛”日本に「帰ってきた」と感じる瞬間は？ 本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンタ