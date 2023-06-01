今田美桜が主演を務める連続ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』が、7月期のテレビ朝日系火曜ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：髙石あかり、今田美桜、森七菜らがエンタメシーンに刻んだ名演2025年に活躍した女優たち 『ドクターX ～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）や『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）のスタッフが集結し