北海道・旭川東警察署は2026年5月17日午後7時30分ごろ、傷害の疑いで旭川市豊岡に住む歯科医師の男（47）を現行犯逮捕しました。男は5月17日午後6時40分ごろ、旭川市豊岡の自宅で息子（10代前半）の顔面を殴打する暴行を加え、けがさせた疑いがもたれています。午後6時40分ごろ、家族から「父親が暴れている」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男は息子の顔面を拳で殴打したほか、左耳付近を手のひらで叩