国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）のサイモン・スティル事務局長はこのほど、北京の清華大学で気候変動講座に出席し、「気候の多国間主義」と題する基調講演を行いました。スティル事務局長は講演の中で、中国が世界の気候変動ガバナンスにおいて果たしている重要な役割に繰り返し言及しました。スティル事務局長は中国の過去10年間の発展を振り返り、「中国の低炭素排出型経済への転換のスピードと投入規模には驚くべきものがある