◇スコットランド・プレミアリーグセルティック3―1ハーツ（2026年5月16日）セルティックの日本代表FW前田は、勝てば逆転優勝が決まる首位との大一番で決勝ゴールを決めた。1―1の後半42分に左からの折り返しを押し込んだ。オフサイド判定で映像検証になったが「ベンチがオンサイドと言ってくれたので信じていた。いい時も悪い時も自分を信じてやり続けたからこそ」と喜んだ。ラスト5試合は連戦連発の7得点で劇的な5連覇を