◇アジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝G大阪1―0アル・ナスル（2026年5月16日キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム）アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）下位大会のACL2は16日、リヤドで決勝が行われ、G大阪が敵地でアルナスル（サウジアラビア）に1―0で勝ち、初優勝した。前半30分、FWデニス・ヒュメット（29）の得点で先制すると相手FWクリスティアーノ・ロナウド（41）らの反撃に耐え、ア