上方漫才協会の会長・中田カウス（76）監修で、霜降り明星・粗品（33）がプロデュースする劇場新ブランド『よしもと粗品劇場』がスタートすることになり、このほど行われた記者会見にカウスと粗品が出席した。「お客様とゼロから作り上げていく」一大プロジェクトが立ち上がる。【写真】中田カウスのトークに笑顔を見せる粗品会見冒頭、カウスは「粗品という芸人は、芸人が持っとかなければいけない才能というか素質と言います