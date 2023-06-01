これからの季節は、スポーツを楽しむのに注意すべき点が多くなる。厳しい暑さや落雷はもちろん、最近ではクマの出没にも警戒が必要だ。埼玉県春日部市のケースは暑さだった。５月４日に開かれたマラソン大会では、ランナー８人が熱中症の疑いで搬送された。この日は、さいたま市で最高気温２９・５度を記録していた。運動をすると、体は大量の熱を発生させる。通常は発汗などで体温を調節するが、暑さでその機能が追いつかな