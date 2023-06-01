人工知能（ＡＩ）ブームの追い風に乗って、上場企業の好決算が相次いだのは朗報だが、イラン情勢の混迷で先行きの不透明感は強い。成長を続けるには、変化への対応力を高めることが大切だ。東京証券取引所に上場する企業の２０２６年３月期決算発表が峠を越えた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を構成する企業（金融など除く）の最終利益の合計は５年ぶりに減少する見通しとなった。ただし、最終利益の合計は約３６兆円と、高