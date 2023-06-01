栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は１７日、新たに指示役とみられる横浜市港北区小机町、無職竹前海斗容疑者（２８）と、妻で無職の美結容疑者（２５）を強盗殺人の疑いで逮捕した。県警は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性が高いと判断。さらに上の立場の指示役などがいるとみて捜査を進める。この事件では、これまでに実行役として、相模原市