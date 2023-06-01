◇東京六大学野球第5週第2日慶大8―7法大（2026年5月17日神宮）2回戦2試合が行われ、首位の慶大が8―7で法大を下し、1勝1敗で3回戦に持ち込んだ。6回に4番・中塚遥翔外野手（3年）が逆転の2点適時打を放つなど一挙6点を奪い、逃げ切った。慶大4番・中塚の一振りが反撃の口火を切った。1―2の6回、無死二、三塁から初球を捉えた。中前まで運ぶ逆転の2点適時打。「チャンスをつくってもらえたので絶対（走者を）還すぞと思