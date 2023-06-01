“奇跡の美人姉妹”としてグラビア界で注目を集めるエリマリ姉妹（百瀬まりな、Erika）が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。【写真】圧巻のボディライン…チャイナドレスから美脚をチラ見せしたエリマリ姉妹（百瀬まりな、Erika）Erikaは2000年5月5日生まれ、まりなは01年11月3日生まれで、共に東京都出身。ルーマニアと日本のハーフの2人は、TikTokの動画がかわいすぎると