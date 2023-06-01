看護師や医師らを確保するため人材紹介業者に支払う手数料が膨らみ、医療機関の経営を圧迫していることから、厚生労働省は今年度、手数料が無料のハローワークの機能を強化する。支払われた紹介手数料は全国で年計９００億円に迫り、医療団体から診療継続に支障が出かねないと懸念する声も上がっているためだ。紹介手数料は通常、就職した職員の年収の２０〜３０％が相場とされ、看護師で１００万円かかる場合もある。厚労省に