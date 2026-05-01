第79回カンヌ国際映画祭が開催中のフランス・カンヌで17日、映画会社のK2 Picturesによるラインナップ発表記者会見が行われ、市川團十郎さん（48）のドキュメンタリー映画『襲名』の特報映像が公開されました。『襲名』（2026年9月全国公開配給：K2 Pictures）は、三池崇史監督が手がける初のドキュメンタリー映画。2022年に行われた『十三代目市川團十郎白猿襲名披露』の全貌を真正面から捉えた、歌舞伎記録映像です。日本の伝