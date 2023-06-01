女優の今田美桜（29）が7月期のテレビ朝日ドラマ「クロスロード〜救命救急の約束〜」（火曜後9・00）で医師役に初挑戦する。ヒロインを演じた昨年放送のNHK連続テレビ小説「あんぱん」出演後、初の連ドラ主演。救命救急医療の最前線を舞台に若い救命医、救急隊員、警察官が命を救おうと奔走する姿が描かれ、今田は救急医役。すでにクランクインし、医療監修から専門的な所作を都度教わって自宅でも繰り返し練習に励んでいる。