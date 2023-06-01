政府は、太平洋の防衛強化に向け、広範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒機用レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入った。硫黄島（東京都）と小笠原諸島・父島（同）には車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する計画だ。警戒監視の「空白地帯」とも称される太平洋での監視網を整備し、活動を活発化させる中国軍への抑止力・対処力を高める。複数の政府関係者が明らかにした。政府は