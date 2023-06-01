俳優の今田美桜が、7月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（毎週火曜後9：00）で同局系初の主演を務めることが決定した。昨年放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』出演後、初の連ドラとなり、自身初の医師役に挑戦する。【写真】初々しい！『ドクターX』では看護師役を務めた今田美桜2019年から出演した『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』では、看護師を熱演。手術シーンにも参加