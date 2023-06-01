読売新聞社は、３〜４月にスポーツに関する全国世論調査（郵送方式）を実施した。大規模なスポーツの国際大会を日本で開催することに「賛成」と答えた人は８４％で「反対」の１３％を大きく上回った。２月の冬季五輪や、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での代表選手の活躍もあり、国内開催を歓迎する声が多いことが明らかとなった。開催してほしい国際大会を１７項目からいくつでも選んでもらったところ、「野球