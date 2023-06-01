お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）がプロデュースする吉本興業の新公演ブランド「よしもと粗品劇場」の始動が決定した。第1回は6月21日に東京・渋谷よしもと漫才劇場で開催。同公演を監修する上方漫才協会会長の中田カウス（76）と会見を行った粗品は「僕を育てていただいた劇場や吉本興業に恩返ししたい」と意気込んだ。吉本関係者は「吉本新喜劇に並ぶような看板公演のブランドにしたい」と目論んでいる。新公演の意図