阪神は１７日、岡山県倉敷市内の「マスカットスタジアム」で、野球振興イベント「トライアルベースボール」を開催。岩田稔ＣＡ（４２）、秋山拓巳ＢＡ（３５）、タイガースアカデミーコーチの森田一成氏（３６）、漆原大晟氏（２９）のほか、球団ＯＢの八木裕氏（６０）、葛城育郎氏（４８）が地元の子供たちに向けて野球教室を開いた。午前と午後の２部構成で、元虎戦士６人が野球を通して子供たちと交流。第１部は野球の楽し