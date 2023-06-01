今年2月に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れ会が14日、都内で行われた。真矢さんの妻・タレントの石黒彩が17日、自身のインスタグラムを更新し、思いを記した。【写真】真矢さんへの思いを笑みを浮かべて語った石黒彩真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3