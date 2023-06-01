治療を受けるタヌキ。車とぶつかりけがをするケースが多いという（金沢動物園提供）傷ついた野生動物を一時的に収容し治療する県の「傷病鳥獣保護事業」で、横浜市内の受け入れ施設が本年度から市立金沢動物園（金沢区）に当面集約されることになった。防疫体制の見直しや改装に伴う休園を理由に、他の市立２動物園での対応が難しくなったためだ。従来は分担してきた業務を金沢動物園が一手に引き受けることになり、負担の増大を