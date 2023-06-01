◆パ・リーグ日本ハム３―６西武（１７日・エスコン）西武・岸潤一郎外野手の２年ぶりの今季１号２ランが逆転Ｖ弾となった。１点を追う７回２死二塁で代打で登場。「途中から出るときは後悔のないように全部振っていこうと基本的には決めている」と上原の初球、フォークを振り抜いた打球は左翼ブルペンに飛び込んだ。日頃から「『登録されてる全員で自分のやることをしっかりやろう』言ってくださる」というベテラン・栗山