巨人の田中将大投手（３７）が２１日のヤクルト戦（神宮）で先発することが１７日、分かった。１０日にリフレッシュのため登録を抹消されており、９日の中日戦（バンテリンＤ）以来、中１１日でマウンドに上がる。今季はこれまで６試合に先発して３勝１敗、防御率２・２７。前回中日戦では５回４失点で今季初黒星を喫したが、安定した成績を残している。今後を見据え、一度間隔を空けていた。１９日に福島・いわきで行われるヤ