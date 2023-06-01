◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週第２日▽明大１０―３早大（１７日・神宮）早大が明大に連敗し、勝ち点を逃した。投手陣が１２被安打で１０点を失い、打線も大差をつけられた８回に３点を返したのみにとどまった。現在、リーグ首位は勝ち点３の慶大。早大は勝ち点１で、５月３０日からの早慶戦を残すのみとなり、リーグ優勝の可能性がなくなった。開幕から起用を続けてきたルーキーの阿部葉太（１年＝横浜）をスタメンか