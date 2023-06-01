歌手のＧＡＣＫＴ（５２）が、７月２０日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜・後９時）で主演することが１７日、分かった。３１年の芸歴で連ドラ初主演。同局が誇る「月９」で挑む。演じるのは、敏腕弁護士でありながら一級建築士としても働く異色の主人公。己の信じる正義のためならウソも辞さない“でっち上げの天才”として、手段を選ばず真実を暴いていく。同局のドラマは