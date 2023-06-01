女優の今田美桜（２９）が７月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「クロスロード〜救命救急の約束〜」（火曜・後９時）に主演することが１７日、分かった。医師役に初挑戦で、２０２５年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」以来の初の連ドラ主演となる。救急救命医療の最前線を舞台に「誰かを救いたい」という熱い思いを持つ若者たちが理想と現実のはざまに葛藤しながら立ち上がり、成長していくクロス医療ドラマ。演じ