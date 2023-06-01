２０２２〜２４年に行われた歌舞伎俳優・市川團十郎（４８）の１３代目襲名披露公演を記録したドキュメンタリー映画「襲名」（三池崇史監督）が９月に公開されることが１７日、分かった。第７９回カンヌ国際映画祭を開催中のフランス・カンヌで発表された。映画「無限の住人」（１７年）で團十郎（当時は海老蔵）とタッグを組んだ三池監督がドキュメンタリー映画に初挑戦した。９年ぶりとなる歌舞伎界最高峰の大名跡復活の舞台