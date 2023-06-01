◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節千葉０―２鹿島（１７日・フクアリ）鹿島の東地区１位が確定した。敵地で千葉を２―０で下し、２位ＦＣ東京との勝ち点差を５に広げ、１試合を残して首位を決めた。ＭＦ荒木遼太郎、ＦＷ師岡柊生がゴールを決めた。＊＊＊鬼木達監督は東地区“制覇”となる１位確定に「うれしいというより、ホッとした気持ち」と胸をなで下ろした。１７試合で１４勝（ＰＫ勝ち２試合含む）の好