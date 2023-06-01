◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１広島（１７日・甲子園）広島・岡本駿投手（２３）が阪神・才木浩人投手（２７）から“金星”を挙げた。６回１／３を４安打無失点で２勝目。先発転向１年目の右腕が、昨季の最優秀防御率に輝いたセ・リーグ屈指の剛腕と渡り合った。阪神大学野球リーグの甲南大から初のプロ入りを果たし、飛躍が期待される２年目。大学時代に観戦のため通った甲子園球場で、うれしい初白星をつかんだ。重圧に耐