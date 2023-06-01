お笑いタレントの中田カウスと「霜降り明星」の粗品がこのほど都内で、劇場新ブランド「よしもと粗品劇場」発表会見に出席した。尊敬しあう２人の出会いや共通点などを語った。会見中もお互いにリスペクトする発言が繰り返されたが、出会いについて問われると、「漫才劇場です。１１年前に漫才劇場（大阪・よしもと漫才劇場）ができてなかったら、こんなにいい付き合いができなかった」とカウス。粗品に持った第一印象としてカ