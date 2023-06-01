◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１７日・甲子園）２４年１０月、岡本は広島からドラフト３位指名を受け、甲南大初のＮＰＢ選手となった。主に遊撃を務めていた徳島・城南時代に才能を見抜き、投手としてスカウトしてくれたのが、同大学硬式野球部の谷口純司監督（６２）。卒業前、神戸市内のグラウンドで「暑いから、監督室をつくってや（笑）」と冗談交じりに言われることがあった。「甲南大は自分を育てていただいた場所