お笑いタレントの中田カウスと「霜降り明星」の粗品がこのほど都内で、劇場新ブランド「よしもと粗品劇場」発表会見に出席した。カウスがこれまでの伝統にとらわれない新しいプロジェクトを立ち上げようとしてできた新ブランド。「芸人が持っておかなければならない狂気と愛きょうを持ち合わせている」と評価する粗品とタッグを組んだ。カウスは生成ＡＩ「Ｇｅｍｉｎｉ」にアドバイスをもらったことも告白。「『目線がお客さん